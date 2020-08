Der Investmentprozess

Der Investmentprozess des PRIMA – Zukunft folgt einem Topdown-Ansatz. Hierbei werden zunächst die Zukunfts- und Wachstumsfelder identifiziert. Anschließend werden diese weiter in Unterthemen strukturiert, bevor in einem dritten Schritt einzelne Unternehmen ermittelt und nach Finanzkenn-zahlen analysiert werden. Der Anlageberater verfügt über eine Datenbank, die aktuell rund 21.000 Unternehmen weltweit mit einer Marktkapitalisierung ab 100 Mio. EUR enthält. Die im Screening der Daten gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen von Unternehmensbesuchen, in Fachge-sprächen und auf Grundlage der Fachliteratur überprüft und vertieft. Nach Auswahl der Titel werden diese auf Basis von Korrelationskennziffern so im Portfolio zusammengestellt, dass Branchen- und Länderstreuung eine optimale Kombination von Chancen und Risiken ergeben. Alle Titel werden regelmäßig überprüft und bei Erreichen ihres fairen Werts oder bei Eintreffen unvorhergesehener Ereignisse, die eine fundamentale Neubewertung nötig machen, verkauft. In Extremsituationen kann das Wertpapierportfolio vorübergehend ganz oder teilweise durch Termingeschäfte abgesichert werden.