Unser Multi-Asset Flaggschiff-Fonds mit ausgewogenem Portfolio

Flexibilität und aktives Management kennzeichnen den Ethna-AKTIV seit seiner Auflage im Jahre 2002. Heute, fast 20 Jahre später, ist der Ethna-AKTIV bei Anlegern immer noch wegen seines ausgewogenen Risikoprofils beliebt. Erfahren Sie in unserem Video, welche Kriterien die Basis für den Erfolg des Fonds bilden.

Der Ethna-AKTIV ist ein aktiv verwalteter, flexibler Multi-Asset-Fonds, der unabhängig von Benchmarks gemanagt wird. Mit seinem Schwerpunkt auf der Asset Allokation investiert der Ethna-AKTIV seine Fondsmittel in Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe und hat in dieser Hinsicht die größten Freiheitsgrade unter den Ethna Funds. Im Kern besteht der Fonds aus einem qualitativ hochwertigen Rentenportfolio aus Unternehmens- und Staatsanleihen, in dem die Duration und das Kreditrisiko sehr flexibel und unabhängig von den Anleihen gemanagt werden. Darüber hinaus kann der Ethna-AKTIV einen Aktienanteil von bis zu 49 % haben. Dieses Exposure wird hauptsächlich durch liquide Futures und börsennotierte Optionen und in geringem Ausmaß durch Einzelaktien abgebildet. Zur weiteren Diversifizierung seines Portfolios kann der Fonds auch bis zu 10 % in Gold und/oder andere Rohstoffe investieren.

Das erfahrene Portfolio Management Team verwendet einen Top-Down-Ansatz mit einer strikten Analyse der makroökonomischen Entwicklungen und der Finanzmärkte, um zu bestimmen, in welche Anlageklassen, Regionen und Sektoren investiert wird. Zusammen mit dem Einsatz von liquiden Indexderivaten (dynamische Overlay-Strategie) ermöglicht dies den Portfolio Managern die Optimierung des Risiko-/Renditeprofils des Fonds. Innerhalb des oben erwähnten Top-Down-Ansatzes erfolgt die Auswahl der jeweiligen Unternehmensanleihen über eine strikte Bottom-Up Fundamentalanalyse.

Mit seinem flexiblen Multi-Asset-Allokationsansatz ist der Ethna-AKTIV darauf ausgerichtet, sowohl das Kapital zu erhalten als auch attraktive positive Renditen über einen mittelfristigen (3 - 5 Jahre) Anlagehorizont zu erzielen. Der Fonds eignet sich daher als Basisinvestment für Anleger, die einen risikokontrollierten Zugang zu den makroökonomischen Entwicklungen auf den globalen Renten-, Aktien-, Währungs- und Rohstoffmärkten wünschen.

